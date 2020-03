Wirtewechsel in Lauterbrunnen – Neue Pächter im Winteregg Ab dem 1. Mai werden Christoph Boss und Ramona Stucki als neue Pächter das Restaurant Winteregg in Lauterbrunnen übernehmen. Franziska Streun

Die Restaurationsfachfrau Ramona Stucki und der Koch Christoph Boss übernehmen ab 1. Mai das Restaurant Winteregg in Lauterbrunnen. pd

Im Restaurant Winteregg in Lauterbrunnen gibt es per 1. Mai einen Pächterwechsel. Der Koch Christoph Boss und die Restaurationsfachfrau Ramona Stucki übernehmen das Restaurant. Aufgewachsen in Grindelwald, ist er in der Region stark verankert.