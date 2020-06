Naturfreundehaus Gorneren – Neue Pächter sind gestartet Am Samstag eröffnete das Naturfreundehaus Gorneren im Kiental die Sommersaison. Als neues

Pächterpaar empfangen Deborah Camponovo und Dominik Suhajda die Gäste.

Deborah Camponovo und Dominik Suhajda sind die neuen Pächter im Naturfreundehaus Gorneren im Kiental. Foto: PD

Am Wochenende wurde das Naturfreundehaus Gorneren wieder eröffnet. «Aufgrund der aktuellen Lage öffnet das Haus am 9. Mai für Übernachtungs- und am 11. Mai für Restaurantgäste», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Wiedereröffnung sei gleichzeitig auch der Start eines neuen Pächterpaares: Künftig kümmern sich Deborah Camponovo und Dominik Suhajda um die Herberge mit 55 Betten auf Gorneren im hinteren Kiental. «An einem wundervollen Ort mit Leidenschaft das tun, was uns gefällt», so antworten die neuen Pächter auf die Frage, weshalb sie sich für die einfache Herberge entschieden haben. Gekocht werde saisonal und möglichst mit regionalen Produkten, traditionsgemäss auf dem über 60-jährigen Holzkochherd. Neue Angebote sollen für frischen Wind sorgen, so etwa der «Wander-Juni»: «Bei Buchung dieses Pauschalangebots geniessen Gäste im Juni jeweils donnerstags bis samstags kostenlose geführte Wanderungen», heisst es in der Mitteilung. Weitere Angebote seien in Erarbeitung.

( pd/mik )