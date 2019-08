Neuer Schweizer Freihandelsdeal: Es droht grosser Widerstand

Die Petition bezieht sich auf das Freihandelsabkommen der Schweiz mit den Mercosur-Staaten, namentlich Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Wie der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am Freitag via Twitter mitteilte, sind die Verhandlungen beendet. Bolsonaro spricht von einem «grossen Erfolg» für die Diplomatie. Die Schweiz steht unter Zugzwang: Erst im Juni hat die EU die fast zwanzigjährigen Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten erfolgreich abgeschlossen. Tritt das EU-Mercosur-Abkommen in Kraft, entsteht der grösste Freihandelsraum der Welt.

Parmelin äussert sich

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bestätigte am Freitag den Abschluss des Freihandelsabkommens. Sprecher Fabian Maienfisch sagte zu «20 Minuten»: «So sollte es möglich sein, zu verhindern, dass Schweizer Exporteure gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU auf den Mercosur-Märkten benachteiligt werden.» Detaillierte Informationen zum Inhalt könnten noch nicht gegeben werden. Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der sich bei Bekanntwerden des Deals an den Berufsweltmeisterschaften in Russland aufhielt, will sich am Samstag zum Durchbruch äussern.

«Fragen im Bereich von Handel und nachhaltiger Entwicklung – also auch Umweltprobleme wie die Abholzung – sind wichtige Anliegen in den Verhandlungen», so Maienfisch. Ein allfälliges Abkommen werde ein Kapitel zum Thema beinhalten. Darin würden umfassende Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer und der Umwelt verankert. Auch spezifische Bestimmungen rund um die nachhaltige Nutzung von Waldressourcen sind laut Maienfisch vorgesehen.

«Schweiz ist auf den Freihandel angewiesen»

Für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen ist klar, dass die Schweiz das Handelsabkommen unterzeichnen soll: «Die Regierung rund um Staatspräsident Bolsonaro ist nicht für ewig gewählt. Allein wegen seiner Person auf das Abkommen zu verzichten, wäre falsch und hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.» Zudem helfe das im Kampf gegen die tobenden Regenwaldbrände nicht. «Hier kann die Schweiz in Form von Katastrophenhilfe Unterstützung bieten, die Frage nach dem Handelsabkommen ist jedoch eine politische.» Dieses als Sanktionsmassnahme vorerst auf Eis zu legen, sei nicht zielführend.

Laut Wasserfallen müssten internationale Organisationen wie die WTO hinter den Sanktionen stehen, doch: «Oft bewirken solche Bestrafungen das Gegenteil, und das sanktionierte Land schottet sich noch mehr ab.» Als exportorientiertes Land müsse die Schweiz praktischer denken: Die im potenziellen Abkommen festgelegten Import- und Exportbedingungen haben eine Steigerung des Handelsvolumens aller beteiligten Staaten zum Ziel. Deswegen sei für ihn auch die Haltung linker Kreise unverständlich, die zwar Entwicklungshilfe für bestimmte Länder befürworteten, den Markt ebendieser aber nicht mit dem hiesigen verbinden und damit fördern möchten.