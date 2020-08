Zum Schulstart in Steffisburg – Neuer Standort für die Tagesschule Zum neuen Schuljahr zieht die Tagesschule an den umgebauten Standort im Chalet Schüpbach um. Schüler aus Schwendibach gehen nun in Steffisburg zur Schule.

Die Villa Schüpbach am Ortbühlweg beherbergt ab dem neuen Schuljahr die Tagesschule. Foto: Patric Spahni

«Die Tagesschule ist ein wichtiges schulergänzendes Angebot der Gemeinde Steffisburg und wird operativ durch den Verein Leolea an drei Standorten betrieben», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde, welche die Infrastruktur stellt. Nachdem die Tagesschule vom ehemaligen Standort in der Villa Schüpbach provisorisch für ein Jahr ins alte Bauernhaus an der Scheidgasse 4 umgezogen war, steht ihr laut Mitteilung ab 10. August der neue Standort im Chalet Schüpbach am Ortbühlweg zur Verfügung.

Der neue Standort biete «mehr Platz, eine zeitgerechte Infrastruktur, einen sicheren Aussenbereich und damit ideale Voraussetzungen für einen kindergerechten Tagesschulbetrieb». Für die Umgestaltung der Umgebung sowie für den Umbau des Erdgeschosses, welches künftig durch die Tagesschule genutzt werden wird, standen nach Angaben der Gemeinde insgesamt 346’300 Franken zur Verfügung.

28 Schüler ziehen um

Ebenfalls zum nun beginnenden neuen Schuljahr gehen 28 Schwendibacher Schülerinnen und Schüler aller Stufen in Steffisburg zur Schule beziehungsweise in den Kindergarten. Der Schulhausstandort im Ortsteil Schwendibach, in dem bis Ende des letzten Schuljahres die Basisstufe untergebracht war, wurde aufgehoben. Die Fusion der Gemeinden Steffisburg und Schwendibach wurde per 1. Januar 2020 vollzogen.

Für den Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen Schwendibach und Steffisburg steht laut Mitteilung neu ein Schulbus zur Verfügung. Dieser werde im Auftrag der Gemeinde durch den Fahrdienst HP Sun AG aus Steffisburg betrieben, welcher über eine «langjährige Erfahrung im Bereich des Schülertransports» verfüge. Der Schulbusbetrieb starte mit Beginn des neuen Schuljahres am 10. August.

pd/jez