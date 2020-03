DV der Kleinkaliberschützen – Neues Ehrenmitglied und frische Kleidung In Merligen blickten die Delegierten der Oberländer Kleinkaliberschützen auf ein

sportlich erfolgreiches Jahr zurück und passten die Wettkampfregeln an. Andreas Tschopp

Hanspeter Eschler mit seiner Ehrenurkunde und Michelle Hüsser in der neuen Bekleidung

des OKSV. BOM

35 Vereine sind Mitglied im Verband der Oberländer Kleinkaliberschützen (OKSV). Darunter ist auch ein Verein aus Merligen, der zehn Aktive zählt und in einem Stand im Wald schiesst, wofür die Schützen einst Bäume aufforsten mussten. Davon erzählte Vereinspräsident Patric Graf an der Delegiertenversammlung des OKSV, die am Freitag in der Traube in Merligen stattfand.