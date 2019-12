Podcast: Die historische Stilllegung des AKW Mühleberg

Am Freitag ist es soweit. In Mühleberg wird um Punkt 12.30 Uhr der rote Knopf gedrückt. Das AKW vor den Toren Berns wird für immer und ewig abgeschaltet. Seit Wochen wird darüber gesprochen, dass dieser Tag in die Schweizer Geschichte eingehen wird. Aber was genau macht diese Stilllegung eigentlich so besonders, so historisch?