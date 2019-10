«Als das Angebot kam, griff ich sofort zu»

In Nordamerika ist die Saison noch jung. Sind Sie nach Bern gekommen, weil Sie sich keine Chance ausrechneten, in der NHL doch noch einen Job zu finden?

Nachdem ich im Camp der Calgary Flames ausgemustert worden war und sich in den ersten zwei Wochen der Saison nichts ergab, realisierte ich, dass ich nach Europa würde gehen müssen, um in diesem Winter spielen zu können. Aber ich bin glücklich, hier zu sein. Ich habe nur Gutes über die Schweizer Liga und den SC Bern gehört.