Altweibersommer

Man lässt es besser nicht darauf ankommen, sondern hält sich an Kurt Tucholsky und sagt «fünfte Jahreszeit». Gemeint ist so oder so diese Zeit zwischen Sommer und Herbst, in der die Sonne die Morgennebel hurtig vertreibt, uns atemberaubende Fernsicht schenkt und fast unnatürlich warme Wochen. Weniger poetisch veranlagte Menschen freuen sich da einfach über schönes Wetter.

Aber auch eine so unschuldige Aus­sage erregt heute Anstoss. Angesichts des Klimawandels, teilte kürzlich ein Leser mit, sei es «nicht korrekt», einen strahlend warmen Tag als «schön» zu bezeichnen. Denn: «Für unsere Erde ist sonnig nicht gleich schön und regnerisch nicht gleich schlecht.»

Also: Gut ist schlecht und schlecht ist gut. Der Gedanke erzeugt Kopfweh wie ein herbstlicher Föhnsturm.