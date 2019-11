Auch Trainer Kari Jalonen macht sich angreifbar

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Goalieduo Schlegel/Caminada beim SCB nicht genügen werde. Heisst es jetzt. War es aber nicht. Nach Genonis Abgang bevorzugte der SCB eine Schweizer Lösung. Schlegel war in Zürich eine konstante Nummer 1b. Er verdiente sich in Bern die Chance zum Aufstieg.