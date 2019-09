Aus für Manor an der Zürcher Bahnhofstrasse

Nun ist es entschieden, Manor gibt den Kampf um das Warenhaus an der Bahnhofstrasse auf. «Nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen mit der Vermieterin und aufwendigen Gerichtsverfahren sieht sich Manor gezwungen, ihr Warenhaus an der Bahnhofstrasse in Zürich zu schliessen», schreibt das Unternehmen heute Montag in einer Mitteilung.