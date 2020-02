Biker feiern mit Jodlern und Älplern

«Nun sind wir der Meinung, dass es nach zehn Jahren höchste Zeit ist, zu den Wurzeln zurückzukehren», sagt OK-Chef Jérôme Hunziker. Will heissen: Die 11. Ausgabe des Gold-Events auf der Welt-Tour der Freestyle Mountainbiker in Thun steht am 1. und 2. Mai 2020 ganz im Zeichen grosser Schweizer Traditionen. Unter dem Motto «Swiss Edition» laden die Organisatoren nicht nur die besten Freestyle-Mountainbiker der Welt zum Stelldichein in die Eishalle Grabengut, sondern auch Schwinger, Jodler, Alphornbläser oder Fahnenschwinger.

Unterschiedliche Welten

«Wir – Freestyler und Fans von Volkstümlichem – leben hier in der Region so nahe beieinander, bewegen uns oft an denselben Orten und haben trotzdem nur wenige Berührungspunkte», sagt Jérôme Hunziker. «Es wäre schön, wenn wir mit dem Rocket Air helfen könnten, dass sich zwei Bevölkerungsgruppen näherkommen könnten.»

Es dürfte kein Zufall sein, dass mit der Tourismusdestination Gstaad-Saanenland just in dem Jahr ein neuer Partner gewonnen werden konnte, in dem die Rocket-Air-Macher mehr denn je auf Swissness setzen. Natürlich bringen die Saaner ihre ausrangierten Eggli-Gondeln ins Grabengut und runden so den Swissness-Touch ab – während die Grafiker der veranstaltenden Flying-Metal-Crew sich an den Spagat wagen, moderne Designs mit klassischer Scherenschnitt-Kunst zu vereinen.

Was jedoch auch bei der 11. Ausgabe des wichtigsten Freestyle-Mountainbike-Wettkampfs der Schweiz bleibt, ist das Rahmenprogramm mit Messe und Aktivitäten rund um die Wettkampf-Arena auf dem Eisfeld im Grabengut. Und natürlich die Afterpartys im El Camino am Freitagabend und im Arx-Club (Ex-Bierkönig, Ex-Legacy) an der Scheibenstrasse in Thun am Samstagabend.

www.rocketair.ch