China kontert auf bemerkenswerte Art

Erst als der Abend hereinbrach in Peking und auf der anderen Seite des Globus, im Weissen Haus in Washington, die morgendlichen Twitter-Tiraden in Gang gesetzt wurden, drückte irgendwer im Apparat auf «Senden». Der Empfänger, US-Präsident Donald Trump, war schliesslich wach.

Kommt nun der letzte Versuch?

Auf Chinesisch und Englisch verkündeten die Behörden auf einer Regierungswebsite, dass China die Einfuhrgebühren auf knapp 2500 US-Produkte im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar zum 1. Juni auf bis zu 25 Prozent anhebt. Auf weitere Waren sollen ebenfalls Strafabgaben erhoben werden, allerdings mit niedrigeren Sätzen. Die «Anpassung» sei eine «Antwort auf den US-Unilateralismus und Handelsprotektionismus», teilten die Pekinger Behörden mit. China hoffe, dass die Vereinigten Staaten im Sinne gegenseitigen Respekts zur bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehrten.

In der Nacht zum Freitag hatten die USA die Anhebung ihrer Sonderabgaben auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Zölle stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. Spätestens seitdem ist aus dem Handelskonflikt der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt ein offener Handelskrieg geworden. Der Dow-Jones-Index der New Yorker Aktienbörse sackte am Montag nach Handelsbeginn prompt um 400 Punkte ab.

Bemerkenswert an Pekings Konter ist jedoch, dass die chinesischen Zölle erst in knapp drei Wochen in Kraft treten sollen. Offenbar will sich die Führung des Landes die Möglichkeit für einen letzten Verhandlungsversuch offenlassen. Zuvor hatten Chinas Antworten stets sofort gegolten – etwa im letzten Frühjahr, als die Auseinandersetzung begann. Zuerst ging es um drei Milliarden Dollar – kaum hatten die USA die Zölle verkündet, zog China nach. Dann 34 Milliarden und noch einmal 16 Milliarden Dollar.

Im September verhängte Trump weitere Abgaben, zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Da konnte Peking nicht mehr mithalten: China importierte zuletzt nur Güter für gut 120 Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten. Man reagierte deshalb mit neuen Zöllen auf jene Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar, auf die nun bald bis zu 25 Prozent fällig werden sollen.