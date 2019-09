Auch wir werden, wohl oder übel, um solche Entfremdungserfahrungen nicht herumkommen. Viel hängt in der künftigen Klimapolitik davon ab, ob die Jugend und ihre politischen Unterstützer deswegen allzu sehr auf ein roussauisches «Retour à la Nature» fixieren, der idyllischen Vorstellung einer «Mutter Natur», die man am besten in Ruhe lasse.

Denn künftig dürften noch heftigere Eingriffe nötig werden. Es ist möglich, dass wir massiv investieren müssen in Ventilatoren, die die Atmosphäre nach unseren Wünschen regulieren. Dass wir Insekten genmanipulieren müssen, damit sie robust genug werden, um ihre Funktion für unser Überleben weiterhin erfüllen zu können. Vielleicht müssen wir sogar Bäume in ihrem Wachstum beschleunigen oder Fische mit Medikamenten füttern, damit sie den Temperaturschock überleben. Das ist das Greta-Paradox: Wer von der Welt noch was haben will, muss ihre Verkünstlichung vorantreiben.