Der Preis der Reisefreiheit

Es wird wieder passieren, weil die SBB Opfer ihres eigenen Erfolgs sind. Weil zu gewissen Zeiten so viele Menschen Zug fahren wollen, dass das System sie nur noch aufnehmen könnte – wenn alles nach Plan läuft. Was aber nach Murphys Gesetz genau dann nicht passiert, wenn es wirklich notwendig wäre.

Der Taktfahrplan der Schweizer Bahnen sollte ja eigentlich in die Liste der Weltwunder aufgenommen werden. Mittlerweile ist er so dicht, dass sich eine Weichenstörung in Chiasso bis St. Gallen auswirken kann. Je komplexer ein Verkehrssystem, desto störungsanfälliger wird es. Und dann kommt es eben zu Verspätungen und überfüllten Wagen im ganzen Netz.

Die Alternative wäre: zurück zum Stundentakt auf den Hauptstrecken, zurück zu längeren Fahr- und Wendezeiten, die es ermöglichen, Verspätungen aufzuholen. Das will niemand.

Überfüllte Züge sind der Preis unserer Reisefreiheit.

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist ein offenes System. Wer ein Billett für eine Strecke kauft, erwirbt das Recht, in einer bestimmten Zeitspanne jeden Zug oder Bus zu benützen, welcher auf dieser Strecke verkehrt. Meistens ist diese Zeitspanne ein Tag oder vier Tage bei internationalen Billetten. Lediglich Sparbillette sind an bestimmte Züge gebunden.

Neben der Schweiz haben auch Deutschland, Österreich und die osteuropäischen Staaten so ein offenes Ticketsystem, weil es Reisenden Flexibilität bietet. Der Nachteil: Jeder kann zu jeder Zeit fahren, jeder kann in einen vollen Zug drängen. So lange, bis das Zugpersonal die Evakuierung anordnet.

Anders in Italien, Frankreich oder teilweise Grossbritannien: für die superschnellen Züge wie Frecciarossa, TGV, Thalys oder Eurostar. Dort ist das Billett fix verbunden mit einer Sitzplatzreservierung, so wie im Flugzeug: Der Sitzplatz ist garantiert. Es gibt gut gefüllte, aber keine überfüllten Züge.