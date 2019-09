Der Unersetzbare wankt

Paradox, aber logisch: Der Regierungsbildungsauftrag, den Israels Präsident Reuven Rivlin an Benjamin Netanyahu vergeben hat, unterstützt in Wirklichkeit dessen Herausforderer. Denn Netanyahu fehlen noch mehr Abgeordnete als nach der Wahl im April, um eine Regierung zu bilden. Scheitert Netanyahu wie erwartet, hat Benny Gantz bessere Chancen, eine Koalition zustande zu bringen. Dann würden sich in Netanyahus Likud hoffentlich jene Kräfte der Vernunft durchsetzen, die eine dritte Wahl binnen einem Jahr verhindern wollen. Allerdings wird Netanyahu nicht einfach aufgeben. Er ist ein Politiker ohne Moral, er verweigert den Rücktritt, obwohl er mit Anklagen in drei Korruptionsfällen konfrontiert ist. Auch seine Wahlniederlage will er nicht einsehen.