Die Konkurrenz aus der EU freuts

Damit gemeint ist Folgendes: Bislang stuft die EU die Schweiz als Land ein, das Personendaten gut schützt. Deshalb können etwa Adressen von Kunden zwischen EU-Ländern und der Schweiz ohne zusätzliche Auflagen hin- und hergeschickt werden. Dies könnte sich aber im Mai 2020 ändern. Bis dann muss die EU entscheiden, ob die Äquivalenz für die Schweiz weiterhin gilt. Ohne ein neues Datenschutzgesetz hat die Schweiz schlechte Karten. Das alte aus den 1990er-Jahren genügt der EU nicht mehr, weil für ihre Mitglieder seit 2018 deutlich schärfere Vorgaben beim Datenschutz gelten.

Erhebliche Nachteile

Ein Verlust der Äquivalenz hätte für die schweizerische Wirtschaft erhebliche Nachteile zur Folge, sagte auch FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter – insbesondere für kleine und mittelgrosse Unternehmen. Doch mit öffentlichen Aussagen dazu, was das genau für Nachteile sind, hat sich der Bundesrat bislang zurückgehalten. Keller-Sutter sprach in der Debatte bloss von «geeigneten Garantien», die Schweizer Unternehmen künftig geben müssten.

Wirtschaftsvertreter werden im Gespräch mit dieser Zeitung deutlicher. Sowohl Jacques Beglinger, der für den Verband Swiss Holdings das Dossier Datenschutz betreut, als auch Klaus Krohmann, Datenschutzspezialist bei der Unternehmensberatungsfirma BDO, sehen einerseits erheblichen bürokratischen Aufwand auf Unternehmen oder die Forschung an den Hochschulen zukommen. Andererseits dürfte der Verlust der Äquivalenz zu spürbaren Nachteilen gegenüber Konkurrenten aus der EU und als äquivalent anerkannten EU-Drittstaaten führen. Den Datenschutz Japans hat die EU zum Beispiel bereits als gleichwertig anerkannt. Das ist konkret mit mehr bürokratischem Aufwand gemeint:

Verträge

Das Datenschutzgesetz regelt den Umgang mit Personendaten. Die EU legt in ihrer Verordnung fest, dass solche Daten nur an Drittstaaten ohne gleichwertigen Datenschutz übermittelt werden dürfen, wenn dort ein korrekter Umgang damit garantiert wird. Unter «Daten übermitteln» versteht die EU nicht nur den Austausch von grossen Datenbanken mit Hunderten Einträgen, sondern auch einfache Sachen wie der wöchentliche Versand eines Rapports per E-Mail oder ein einmaliger Einblick in eine Datenbank.Die EU stellt für die Garantien zwar standardisierte Verträge bereit. Der Aufwand für die betroffenen Unternehmen sei trotzdem gross, sagt Krohmann von BDO. Und zwar wegen der Anhänge. Dort muss erstens für jeden einzelnen Fall der konkrete Datenaustausch beschrieben werden. Zweitens verlangt die EU für jeden einzelnen Fall die Festlegung von technischen und organisatorischen Massnahmenaufgrund einer individuellen Risikoeinschätzung.

Kontrollen in der EU

Die neue Datenschutzverordnung sieht vor, dass Unternehmen aus Drittstaaten in bestimmten Fällen mit den lokalen Aufsichtsbehörden in Kontakt treten müssen. Und zwar jeweils in allen EU-Ländern, mit denen sie Daten austauschen. Zudem müssen sie einen rechtlichen Vertreter in der EU stellen. «Wird die Äquivalenz erneuert, ist absehbar, dass die EU und die Schweiz gegenseitig auf diese Vorgabe verzichten», sagt Krohmann.