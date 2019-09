Digitales Viagra

Liegt es daran, dass ich Probleme mit dem «I»-Wort habe? Nicht mit dem Wort Immigrant – ich bin selber eine Immigrantin, in vieler Hinsicht. Sondern mit dem «i» von iPhone oder iHome. Dieser unschuldige Buchstabe hat sich inzwischen an alles Mögliche drangeklebt – an unsere Geräte, unsere Wohnungen oder sogar an unser menschliches Selbstbewusstsein. So ähnlich, wie sich die Mistel an alte Laubbäume klammert.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht in einem anderen Zeitalter leben (vor allem, was Zahnärzte betrifft). Zwar geht es mir manchmal wie Douglas Coupland (dem Autor, der die «Generation X» erfand), der einmal formulierte: «Ich vermisse mein Vor-Internet-Hirn.» Doch möchte ich keineswegs dauerhaft ohne das Internet (oder mein Hirn) leben. Aber als es vor zehn Jahren darum ging, unser Haus zu bauen, das «Future Evolution House» am Stadtrand von Wien, kämpfte ich mit der Erwartung, ein «Smart Home» realisieren zu müssen. Nur: Wenn ein Haus jener Ort ist, an dem wir unsere Existenz ausdrücken, wo wir mit lebendigen, ganz analogen Partnern, Kindern, Hunden oder gar Zimmerpflanzen zusammenleben – was könnte eigentlich smarter sein als das?

«Die Gegenstände um uns sind Ausdruck unserer Persönlichkeit.»

Dank dem, was Margaret Mitchell, Wissenschaftlerin am Google-Institut für Maschinenintelligenz, «Sea of Dudes» nannte – das Meer der männlichen Programmierer und Nerds, die die Tech-Branche dominieren –, wurden wir in den Glauben versetzt, unser Heim sei nicht komplett ohne eine Armada von digitalen Assistenten, «smarten» Kaffee- und Waschmaschinen, Schlafsensoren und«iFridges» – intelligenten Kühlschränken mit begrenzter Wirkung, aber grossem Hype.

Ist dieses Begehren einfach nur die Freude an «toys for the boys», Spielzeug für eher Un-Erwach-sene? Oder warum wollen wir so gern glauben, dass das «i» vor den Dingen, mit denen wir uns im Haushalt umgeben, diesen Haushalt tatsächlich besser managebar, kontrollierbar, verlässlicher und irgendwie «einfacher» macht? Warum sollen wir das glauben? Viele dieser Geräte werden unter Umständen getestet, die besser zu einem One-Night-Stand passen als zu einer Beziehung, die bei längerem Gebrauch entsteht. Mit der Bitte um Entschuldigung Richtung Pharmaindustrie (und einige Männer): Ich neige dazu, viele dieser Angebote als digitales Viagra zu bezeichnen. Weil wir verführt und überwältigt von ihrem Versprechen sind. Aber dann doch unbefriedigt über das Endresultat.

Warum also sollte, nur weil wir einen bestimmten Ablauf programmieren können oder ein «i» an die Frontscheibe kleben, etwas automatisch wertvoller oder sinnvoller werden? Wir sollten uns fragen, ob das ökonomische und elektronische Investment (vom ökologischen noch zu schweigen) sich wirklich proportional zu den Gewinnen verhält. Wollen wir wirklich von den kleinen, sinnlich-mechanischen Ritualen und Gewohnheiten «erleichtert» werden, die das häusliche Leben ausmachen – Vorhänge zuziehen, eine Einkaufsliste schreiben? Ist das oft nicht eher so wie die Erleichterung, die entsteht, wenn ein Taschendieb unsere Brieftasche klaut?