Ein ungeheuerlicher Verdacht gegen Trump

Ausgelöst hat den Fall ein unbekannter Mitarbeiter der US-Geheimdienste, der sich am 12. August an die interne Whistleblower-Stelle gewandt hatte, weil er Zeuge eines Fehlverhaltens der eigenen Regierung geworden war. Worum es sich dabei genau handelt, ist immer noch unbekannt, weil sich die Trump-Administration weigert, den Kongress über den Inhalt der Beschwerde zu informieren. Laut verschiedenen Medienberichten soll es dabei aber unter anderem um ein Telefonat gehen, das Trump am 25. Juli mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selensky geführt hatte. Wie das «Wall Street Journal» berichtete, habe Trump Selensky dabei acht Mal dazu gedrängt, gegen Bidens Sohn zu ermitteln. Selensky möge sich doch bei seinem Anwalt Giuliani melden, der in dieser Sache schon lange aktiv ist.

Biden ist einer der führenden Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, möglicherweise wird er in gut einem Jahr der Gegner Trumps in den Wahlen 2020. Ein US-Präsident, der sich bei einem ausländischen Staat um illegale Wahlkampfunterstützung bemüht, der die Macht seines Amtes dazu benutzt, sich eigene Vorteile zu verschaffen: Das wäre an sich schon hochproblematisch. Und in den Grundzügen hat das Trump-Lager diesen Sachverhalt auch schon bestätigt.

Giuliani wollte bereits im Frühling nach Kiew fliegen, um sich mit den Ukrainern zu treffen. Die Reise sagte er nach Protesten ab, aber dafür traf er sich unter anderem in Spanien mit einem Berater von Selensky. In einem wirren Auftritt bei CNN bestritt Giuliani am Donnerstag zuerst, dass er die Ukrainer dazu gedrängt habe, gegen die Biden-Familie zu ermitteln, nur um dann einige Atemzüge zu bestätigen: «Natürlich» habe er das getan.

Der Fall hat aber auch noch eine weitere Dimension: Ebenfalls im August wurde bekannt, dass Trump eine Zahlung von militärischen Hilfsgeldern in der Höhe von 250 Millionen Dollar an die Ukraine blockiert hatte. Beobachter erklärten sich dies zunächst mit Trumps Bemühungen, Russlands Präsident Wladimir Putin entgegenzukommen, dessen Streitkräfte noch immer Krieg gegen die Ukraine führen. Seit Bekanntwerden der Whistleblower-Beschwerde steht nun aber ein anderer, ungeheuerlicher Verdacht im Raum: Hat Trump die zurückgehaltenen Hilfszahlungen als Druckmittel eingesetzt, um die Ukraine dazu zu bringen, ihm Dreck gegen seinen politischen Gegner zu beschaffen? Stellte er seinen eigenen Wahlkampf über die Sicherheitsinteressen Amerikas und der ukrainischen Verbündeten?

Trump selbst nannte die Vorwürfe gegen ihn «lächerlich», bestritt aber auch nicht, mit Selensky über Biden gesprochen zu haben. Die Verteidigungslinie des Präsidenten und seiner Verbündeten lautet: Es sei doch legitim, gegen Bidens Familie zu ermitteln. Joe Biden war als Vizepräsident für die Beziehungen des Weissen Hauses gegenüber Kiew zuständig gewesen. In dieser Rolle hatte er die ukrainische Regierung 2016 dazu gedrängt, einen Staatsanwalt abzusetzen, der gegen das Unternehmen Burisma ermittelte, in dessen Verwaltungsrat Bidens Sohn Hunter bis vor kurzem sass. Für Trump und Giuliani ist das der Beweis dafür, dass der Ex-Vizepräsident korrupt sei.

Der betroffene Staatsanwalt galt allerdings selbst schon lange als käuflich. Neben der US-Regierung hatten auch verschiedene westliche Staaten sowie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds dessen Entlassung gefordert.

Bei Trumps Anhängern und im konservativen Medienuniversum wird Trumps Strategie, Biden mit Schlamm zu bewerfen, womöglich verfangen – so wie dort alles verfängt, was Trump sagt und tut. Doch im Kongress gelten andere Massstäbe. Sollten sich die Vorwürfe gegen Trump – oder auch schon nur ein Teil davon – erhärten, dann würde ein Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten plötzlich viel wahrscheinlicher. Bisher war es Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, noch gelungen, jene Hälfte der demokratischen Fraktion zurückzuhalten, die gegen Trump schon jetzt ein Verfahren zur Amtsenthebung einleiten will. Schon bald könnten diese Rufe sehr viel lauter werden.