Eine Chirurgin im ewigen Eis

Ruckzuck ist Birgit Steckelberg am Telefon. Draussen habe sie noch schnell das Flugfeld fertig gemacht, sagt sie. Eine merkwürdige Aufgabe für eine Chirurgin. Doch Steckelberg arbeitet zurzeit an einem ungewöhnlichen Ort: an der Atka-Bucht auf dem 200 Meter dicken Ekström-Schelfeis – in der Antarktis. Dort steht die deutsche Forschungsstation Neumayer 3, die vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven betreut wird. Steckelberg leitet seit Februar die Station. In den folgenden Wochen wird das Forscherteam auf bis zu 70 Menschen anwachsen.