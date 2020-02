«Eine Ökodiktatur wäre mir ein Gräuel»

Herr Glättli, wohin wollen Sie mit der grünen Partei?

Wir sind Teil der Klimabewegung und werden alles geben, damit sie stark bleibt. Es wäre deshalb falsch, wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was im Bundeshaus passiert. Die Grünen müssen in Bewegung bleiben, noch mehr Menschen mitnehmen und den Druck von der Strasse und aus der Gesellschaft auf die Politik aufrechterhalten. Gleichzeitig will ich in unserer stark gewachsenen Partei diskutieren, was die grüne Seele ausmacht.

Sind die Grünen Technologie- oder Birkenstock-Partei?

Hören Sie auf mit diesen Klischees. Meine Überzeugung ist: Die Grünen müssen das rein materielle Wachstum hinterfragen. Unsere Aufgabe ist es, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt.

Sie setzen lieber auf einen wachstumskritischen Kurs als auf den technologischen Fortschritt?

Auf beides. Auch der technische Fortschritt ist wichtig. Aber seine Richtung muss stimmen! Nehmen wir die Autos: Einerseits werden die Motoren effizienter. Andererseits werden die Autos immer schwerer und zu fahrbaren Luxuspanzern. Die Effizienz führt dann unter dem Strich nicht zu weniger CO 2 . Oder nehmen Sie die Digitalisierung: Sie kann dem Klimaschutz dienen, aber auch unsere Privatsphäre zerstören. Die Gesellschaft muss die Innovation lenken und wo nötig Leitplanken setzen.

Sie meinen Verbote?

In gewissen Bereichen braucht es Verbote, in anderen reichen Lenkungsmassnahmen oder Zielvorgaben. Die Klimapolitik ist einfach und schwierig zugleich. Eigentlich müssen wir nur den Verbrauch von fossilen Energieträgern auf null senken. Aber das ist ein Riesenaufgabe. Fossile Energie ist der Treibstoff unserer heutigen Lebensweise.

Welche Rolle sollen die Grünen beim Umbau spielen?

Unsere historische Aufgabe ist es, den fundamentalen Wandel in eine kohlenstofffreie Zukunft auf demokratischem Weg herbeizuführen. Wir können die Menschen überzeugen, indem wir faire und sozial verträgliche Lösungen vorschlagen. Ich hoffe, dass wir so als Gesellschaft reifen und nicht irgendwann der Ruf nach einer Ökodiktatur kommt. Das wäre mir ein Gräuel.

Ist eine grüne Bundesrätin oder ein grüner Bundesrat ein Ziel Ihrer Präsidentschaft?

Absolut. Die Grünen gehören in den Bundesrat. Das ist nicht Selbstzweck. Der Bundesrat ist eine zentrale politische Institution. Dort werden Lösungen und Kompromisse aufgegleist. Dort können wir wirkungsvoller eine bessere Politik machen.

Wie wollen Sie das Ziel erreichen?

Klarstellen, dass wir in den Bundesrat gehören! Und in dieser Logik bei den nächsten Nationalratswahlen auch den Einsitz in den Bundesrat als Wahlkampfargument einbringen. Das wäre dann eine Art Plebiszit über eine grüne Bundesratsbeteiligung, dem sich die Mehrheit der Vereinigten Bundesversammlung, allenfalls auch auf Kosten der CVP, nicht auf ewig verweigern könnte.

Und ein Sitz auf Kosten der SP?

Nein, das sehe ich nicht. Wir haben und brauchen ein entspanntes Verhältnis zur SP. Wir ziehen in vielen Fragen in die gleiche Richtung. Auch wenn wir bei den Wahlen fürs grosse Plus und die SP fürs kleine Minus verantwortlich war, wurde die Linke doch insgesamt gestärkt. Deshalb würde ich als Präsident nicht vorab die Konkurrenz zur SP suchen, sondern die Grünen so positionieren, dass sie zusätzlich andere Leute ausserhalb der gemeinsamen Milieus ansprechen können.

Wen?

Die Grünen müssen zur Partei des menschlichen Masses werden. In Zürich hatten wir mal den Slogan «Besser statt mehr». Ich will auch wertkonservative, aber gesellschaftsliberale Menschen ansprechen. Etwas weniger linke Ideologie und mehr Werte aus der aufgeklärten, ja auch christlichen Tradition wie Solidarität und Respekt vor Menschen und Natur.

Das ist links ohne Marx.

Das ist eine klar linke Werthaltung, mit der man Leute ansprechen kann, die sich nicht primär als links verstehen. Die deutschen Grünen haben uns gezeigt, dass das geht. Das wäre ein Angebot an Menschen, die noch nicht wählen. Und ein Zeichen dafür, dass wir als Scharnier zwischen SP und Grünliberalen effiziente, aber faire und sozial verträgliche Lösungen garantieren. Die Grünen sind mehr als der ökologische Stachel im Fleisch der Linken.

----------