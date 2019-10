Eine prickelnde Idee

«Wir produzieren unsere Schaumweine ebenfalls mit der Méthode traditionelle, was heisst, dass die zweite Gärung in der Flasche stattfindet.» Ein kostenintensives Verfahren, nur per Hand gerüttelt wird nicht. Die Flaschen werden nach gängiger Methode maschinell gerüttelt, bis die Hefe den Flaschenkopf erreicht hat. Danach wird der Hefepropfen über ein Gefrierbad verfestigt, damit er kurz darauf herausgeschossen werden kann. Dieser Vorgang wird auch klassisch als Dégorgement bezeichnet.

Bereits während des Studiums haben Scheeder und sein Geschäftspartner Alexander Rutz darüber nachgedacht, ihr Wissen in einem gemeinsamen Unternehmen zu bündeln. «Jannis und ich haben zusammen an der ETH studiert», erzählt Rutz, der für die Geschäftsentwicklung und den Vertrieb zuständig ist. «Schon damals haben wir davon geträumt, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.» Ernst geworden ist es dann ein paar Jahre später, bei einem Bootsausflug nahe der Reben, die heute ihre Schaumweine definieren. «Adrienne, Stephan und Ben waren auch an Bord. Auf einmal hat sich alles gefügt. Wir sind Freunde, die gern mal ein gutes Glas zusammen geniessen. Wir ergänzen uns perfekt. Und zu fünft kann man immer abstimmen, das ist wie bei den Bundesräten», sagt Rutz lachend.

2020 sollen 6000 Flaschen produziert werden

Auch wenn sie «Zürischum» bislang nur nebenberuflich und als Herzensprojekt betreiben: Den wirtschaftlichen Aspekt verlieren die Jungunternehmer nicht aus den Augen. «Schaumwein ist einer der wenigen Sektoren in der Weinbranche, der noch wächst», meint Scheeder. «Dies ist unser erster Jahrgang, wir haben tausend Flaschen Blanc-de-Blancs-Schaumwein und tausend Flaschen Rosé-Schaumwein hergestellt. 2020 werden wir aber schon 6000 Flaschen produzieren.»

Der Klimawandel, der vielen Winzern das Leben zunehmend schwer macht, bereitet ihm keine schlaflosen Nächte. «Klar, Hagel, Frost und Trockenperioden sind häufiger geworden, aber für den Weinanbau rund um Zürich ist das wärmere Klima bislang nur positiv. Die Reifezeit hat sich verkürzt, man muss sich nicht mehr sorgen, ob die Trauben reif werden. Inzwischen wird schon von Mitte bis Ende September geerntet. Das kommt uns entgegen.»

Einst war das Zürichseegebiet von Gletschern bedeckt, die Terrassen in die Hänge modelliert haben. Je näher die Weinberge am Stadtzentrum liegen, desto kompakter ist der Lehmboden. «Dieser kann viel Wasser speichern. Dadurch ist der Wein kräftiger, üppiger», erklärt Scheeder. «In anderen Regionen kann man wesentlich günstiger Schaumwein herstellen. Aber wir haben uns bewusst für unsere Stadt und den Räuschling entschieden», sagt Rutz. «Die Herstellungskosten liegen weit über denen vieler anderer Champagner, aber uns war der lokale Aspekt immens wichtig.» Und so stammen neben den Trauben auch sämtliche Zulieferer aus der Gegend.

Der Vertrieb des jungen Start-ups ist noch im Aufbau. Bereits jetzt können die Schaumweine aber über die Webseite für 38 Franken die Flasche erworben werden, zudem in ausgesuchten Gaststätten und Restaurants. So steht der «Zürischum» zum Beispiel in der Herzbaracke in Zürich auf der Karte. Im Restaurant Buech in Herrliberg ist die Aufnahme geplant. «Als wir vor Ort waren, um die Gespräche zu führen, speiste dort gerade Tina Turner. Wir haben kurz überlegt, ob wir sie unseren Schaumwein verkosten lassen. Dann haben wir uns aber nicht getraut», sagt Rutz und schaut verschmitzt, «dafür sind wir dann doch zu schweizerisch.»

