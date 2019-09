Er war einer, der auffiel. Doch als er nicht mehr da war, fiel das den wenigsten auf.

Ryan Gardner hat 20 Saisons in der höchsten Schweizer Liga gespielt, 1075 Partien bestritten. Mit Lugano (2003 und 2006), Zürich (2008) und Bern (2013) gewann er die Meisterschaft. Dazu kommen die Titel in der Champions Hockey League 2009 und im Schweizer Cup 2015. Mit dem Schweizer ­Nationalteam holte er 2013 WM-Silber. So weit, so erfolgreich.