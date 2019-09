Es braucht eine lückenlose Aufarbeitung

Aus heutiger Sicht besonders stossend ist, dass nur die allerwenigsten wussten, was ihnen verabreicht wurde. Kuhn selber sagte, man habe sie «nie um ihre Einwilligung gefragt». Die Behörden hingegen waren über die Versuche informiert. Doch sie griffen nicht ein. Auch die Pharmafirmen liessen Kuhn gewähren. Und das, obwohl er ihre Vorgaben in verschiedener Hinsicht und über Jahre nicht befolgte.

Vermutlich seien Versuche auch in anderen Schweizer Kliniken ohne Einwilligung durchgeführt worden, schreibt das Forschungsteam. Was zugleich bestätigt: Auch anderswo fanden Tests statt – mit möglicherweise ebenso gravierenden Folgen. In Münsterlingen sind die Historikerinnen auf 36 Patienten gestossen, die während oder nach der Verabreichung von Prüfstoffen verstarben. Doch die Dunkelziffer dürfte viel höher sein. Auch andere zentrale Fragen musste das Forschungsteam unbeantwortet lassen. Aus Kapazitätsgründen beschränkte es sich vor allem auf ­Krankenakten von Personen, die in Kuhns Nachlass erwähnt sind. Es gibt Tausende weitere.

Überhaupt ist die Quellenlage zu Münsterlingen ausgezeichnet – und längst nicht ausgeschöpft. Man müsste unbedingt weiterforschen. Gleiches gilt für all die anderen Institutionen, bei denen es Hinweise auf Versuche gibt. Wie bei den Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen braucht es jetzt eine gesamtschweizerische Aufarbeitung. Das ist die Schweiz den Betroffenen schuldig. Und auch die Gesamtbevölkerung muss erfahren, was in den psychiatrischen Kliniken im letzten Jahrhundert passierte. Nur so kann sie daraus lernen.