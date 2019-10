Es geht wieder los im ehemaligen «City»

Auf den Citymarkt aus dem Hause Anna&Max folgte das Rohbaukonzept, das nun von der neu gegründeten Phil Schub AG vorangetrieben wird: Bald gibt es so viele Marken, Firmen und Vereine, die an der Zukunft des ehemaligen Kinos City in Thun werkeln, wie einst Sessel im geschichtsträchtigen Kinosaal aufgereiht waren.