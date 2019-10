Gemeinde Lyss will keine Strassen nach Stucki Chrigu benennen

Und dann gibt es laut Gemeinde auch einen ganz praktischen Grund für den Verzicht: In Lyss gibt es derzeit keine nicht benannten Strassen. Die Gemeinde antwortet so auf eine Petition mit zehn Mitunterzeichnenden, die den Schwingerkönig 2019 auf diese Weise ehren wollten.

Der Seeländer Hüne mit Schwinger-Gardemassen von 1,98 Meter und 150 Kilo, wurde am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug Schwingerkönig. Stucki ist einer der beliebtesten Schwingsportler der Schweiz.

Besonders viel Sympathien erwarb sich Stucki beim «Eidgenössischen» in Burgdorf im Jahr 2013, wo er gegen Matthias Sempach im Schlussgang unterlag. Spontan umarmte der faire Verlierer den Sieger und drückte ihm ein «Müntschi» auf den Kopf. Seither galt Stucki als «Schwingerkönig der Herzen».

Stucki gewann im Schwingsport alles, was man gewinnen kann. Nur mit dem Königstitel wollte es einfach nicht klappen, weder in Burgdorf noch drei Jahre später in Estavayer. Erst im Herbst seiner langen Karriere schaffte es der in Lyss wohnhafte Schwinger an einem «Eidgenössischen» ganz nach oben.