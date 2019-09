Ein glühender Esoteriker

Als kahl rasierter Mönch in einer selbst entworfenen Malerkutte ist Johannes Itten auf Fotografien aus seiner Zeit am Bauhaus abgebildet. Der 1888 geborene Bauernsohn aus dem Eriz bei Thun strebte in Weimar eine Spiritualisierung aller Lebensbereiche an. Er wollte mit Hilfe der Kunst dem auf die Spur kommen, was die Welt im Innersten zusammenhält.