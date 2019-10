Gondel der Rotenfluebahn abgestürzt

Eine Gondel der Rotenfluebahn von Rickenbach ob Schwyz auf die Rotenflue in der Mythenregion ist am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr bei der Bergfahrt abgestürzt. In der Gondel befanden sich keine Personen, verletzt wurde niemand.

Rickenbach/SZ (20.10.2019): Am Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, ist eine Gondel der Rotenfluebahn bei der Bergfahrt abgestürzt. Keine Personen in Gondel, keine Verletzten. Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Infos folgen — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) October 20, 2019

Einsatzkräfte seien vor Ort, schreibt die Schwyzer Kantonspolizei auf Twitter. Sie stellte weitere Informationen in Aussicht. Die Bahn aus dem Jahr 2014 führt zum Fuss des Grossen Mythen. Sie überwindet über 16 Stützen eine Höhendifferenz von 958 Metern. Die mehr als 20 Kabinen fassen je acht Personen.