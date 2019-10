«Ich bin voller Energie, von morgens bis abends»

... erschrecken Sie dann?

Das darf so nicht passieren. Das mache ich nicht, weil ich böse bin oder etwas gegen die Schiedsrichter machen will. Die sind gut in der Schweiz, das muss man auch einmal sagen. Ich will keine ausladende Gestik mehr machen.

Sind Ihre Gesten inszeniert?

Das Wort ist gut. Ich will manchmal schon aufwecken, wenn wir eine gute Balleroberung gehabt haben. Ich spüre schon, dass eine Geste von mir eine Wirkung hat. Aber inszeniert? Nein. Definitiv nicht. Ich lebe einfach mit.

«Ich muss noch besser lernen, abzuschalten und zu entspannen.»

Und wenn Sie das Stadion verlassen, sind Sie ein anderer Mensch und schalten ab?

Natürlich nicht! Ich muss noch besser lernen, abzuschalten und zu entspannen.

Wie versuchen Sie es?

Sport hilft. Ich fühle mich befreit und kriege gute Gedanken auf dem Rad, beim Rennen oder beim Schwimmen. Ich fuhr im Sommer auch schon mal nach Teufen hoch oder nach Speicher. Oder ich radle nach Konstanz, 1:50 Stunden hin, 2:05 zurück, 43 Kilometer pro Weg. Ich würde mir wünschen, wieder mehr Bücher lesen zu können. Davon bin ich leider abgekommen. Oder ich würde gerne öfter ins Kino gehen. Neulich sah ich den Dok-Film über Diego Maradona – super! Und ich liebe französische Filme in Originalfassung.

Wären Sie gerne kühler?

Das nicht, ich möchte aber noch mehr in mir ruhen können. Meine Emotionalität werde ich immer behalten, ich darf von mir sagen, dass ich voller Energie bin, von morgens bis abends. Mein Beruf macht mir riesig Spass.

Weniger angenehm dürfte es bei Sion mit Präsident Christian Constantin gewesen sein.

Was denn?

Er gab mir die Chance, nach meiner Arbeitslosigkeit im August 2016 wieder in den Clubfussball einzusteigen. Ich hätte in Ungarn U-21-Nationaltrainer werden und gut verdienen können, es war eigentlich alles geklärt – aber dann kam ein Anruf, als ich mit dem Auto auf dem Heimweg von Budapest war. Ich fuhr gleich weiter ins Wallis zu Constantin. Und er sagte mir: «Ich weiss nicht, warum, aber ich glaube, ich will dich, du bist ein Guter.» Ich sagte sofort zu.

Hatten Sie Selbstzweifel, als Sie nach der Entlassung in Salzburg acht Monate ohne Job waren?

Ich hatte schon zu knabbern, dass es zu Ende gegangen war. Jeder sagte und dachte: Jetzt kannst du doch das Leben geniessen und Dinge machen, für die du als Trainer nie Zeit hast …

... ein Buch lesen …

... zum Beispiel, oder reisen und Rosen züchten, aber … so einfach ging das nicht. Weil es überhaupt nicht lustig ist, ohne Arbeit zu sein. Ich bin nicht so abgezockt, dass ich sagen kann: Ich erhalte meine Abfindung oder weiterhin den Lohn, darum geht alles spurlos an mir vorbei. Für mich ist der Trainerjob nicht einfach ein Beruf, er ist ein Traumjob, eine Berufung.

«Niemals würde ich nach China gehen, selbst für zehn Millionen Gehalt nicht.»

Drückte das so auf die Stimmung, dass Sie unerträglich wurden?

Ich war sicher nicht der Ausgeglichenste in dieser Zeit. Es kam zwar ein Angebot aus China, aber ich sagte sofort ab, obwohl meine Frau mir riet, mir einmal alles anzuhören. Ich hätte im Frühjahr 2016 bei Guangzhou Evergrande Nachwuchschef werden können, und ein deutscher Berater stellte mir in Aussicht, einen siebenstelligen Betrag pro Jahr zu verdienen. Aber nein, niemals würde ich nach China gehen, selbst für zehn Millionen Gehalt nicht.

Bereuen Sie es, die Bundesliga nie als Spieler erlebt zu haben?

Nein, ich bin überaus zufrieden mit dem, was ich hatte. Natürlich wäre es eine schöne Vorstellung, wenn ich einmal ein Tor mit einem Flugkopfball erzielt und vor den Fans gejubelt hätte. Aber die Emotionen kommen in meinem Beruf auch nicht zu kurz. Nehmen wir das letzte Heimspiel in der Karriere von Tranquillo Barnetta. Als ich abends nach Hause kam, sang ich noch ständig vor mich hin: «Tranquillo Barnetta o-oo!» Es war ja auch eine verrückte Geschichte: 4:1 gegen YB, ein Tor erzielt, ein wahnsinniger Lärm im Stadion … Oder im Wallis, der Einzug in den Cupfinal, Pa Modou sitzt auf der Querlatte und singt mit den Fans des FC Sion eine Viertelstunde lang Lieder. Aber etwas möchte ich schon noch erleben.

Nämlich?

Einen Cupsieg. Das wünsche ich mir, seit ich beim FC Sion war. Mir blieb es dort leider versagt, beim Endspiel 2017 in Genf gegen Basel dabei zu sein. Weil ich von Christian Constantin vorher in die Ferien geschickt worden war … (schmunzelt)

Jetzt sind Sie mit St. Gallen bestens unterwegs: 6 Spiele, 16 Punkte. Woher kommt diese Leichtigkeit auf einmal?

Das Selbstbewusstsein wächst mit jedem Sieg. Ich spüre in der Kabine: Diese Mannschaft glaubt an sich, an unseren Plan, jeder hat Vertrauen in seinen Kollegen. Da muss nicht einmal der Trainer gross einwirken, es ist das Ding der Spieler geworden. Wir sind in einem Flow.