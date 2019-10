«Ich hatte schon Kunden, die mit Messer und Teller nach mir warfen»

«Darf ich Ihnen etwas anbieten, Kaffee, Wasser, Wein, einen Gin Tonic vielleicht?» Hanspeter Vochezer, 42, empfängt in seiner Wohnung in einer viktorianischen Villa am Zürichsee. Hohe Räume, Stuckatur an den Decken, Parkettböden, die Abendsonne fällt auf die blassblauen Hortensien auf dem meterlangen Esstisch. Vochezer trägt rote Hosen, Hemd, blaues Jackett mit Einstecktuch, «mein Leger-Outfit», sagt er. Mit beiden Händen reicht er seine Visitenkarte – formvollendet, so stellt man sich einen erstklassigen Butler vor.