«Dass in der Kabine gefilmt wird, ginge mir zu weit»

2012 bot GC den Zuschauern einen ähnlich pikanten Service und gewährte kurz vor Matchbeginn Einblicke in die Kabine. Die Szenen stammten aus den letzten zehn Minuten vor Kickoff und in der Pause – ohne Ton, wenn der Trainer taktische Dinge besprach. Die Bilder wurden dann über die Videowand im Stadion übertragen. «Für mich ist das kein Problem. In der Serie A macht man das schon länger», sagte Uli Forte damals. «Es ist ja nicht so, dass man irgendwelche taktische Anweisungen oder Standardsituationen preisgibt, sondern nur die Stimmung in der Garderobe. Wir wollen den Zuschauer im Stadion belohnen.»

In den USA sind die Kameras aus Vermarktungszwecken längst Teil einer anderen Kabinenkultur. «es ist nicht immer angenehm, aber die Leute schätzen das», sagte Salzburg-Trainer Marsch, der diese Situation schon aus Amerika kannte. Klopp und Marsch haben Stellung bezogen, aber wie stehen die Super-League-Trainer dazu, wenn ihre Kabinenansprachen auf Geheiss des Clubs öffentlich gemacht würden?

«Das wird es so nicht geben»



«In der heutigen Gesellschaft ist fast alles öffentlich und wir als Trainer und Spieler stehen stets unter Beobachtung. Die Garderobe ist einer der letzten Rückzugsorte der Mannschaft, deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass meine Kabinenansprache gefilmt und veröffentlicht wird», sagt FCZ-Trainer Magnin und liegt damit auf der gleichen Wellenlänge wie sein Trainerkollege aus Luzern. «Ich bin hier der gleichen Meinung wie Jürgen Klopp – für mich kommt das nicht in Frage«, sagt Thomas Häberli klipp und klar, «eine Ansprache welche ich an die Mannschaft richte, wird es so nicht zu sehen geben.»