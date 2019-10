Kleinkind von Auto erfasst

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, ereignete sich um kurz nach 11 Uhr ein Unfall im Bereich des Kreisels Eisenbahnstrasse und Bützbergstrasse in Langenthal. Gemäss aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Auto auf der Bützbergstrasse durch den Kreisverkehrsplatz in allgemeine Richtung Ringstrasse. Im Bereich des Fussgängerstreifens nach dem Kreisel war eine Mutter mit ihrem Kleinkind im Begriff, die Strasse zu überqueren. Aus noch zu klärenden Gründen wurde das Kleinkind vom Auto erfasst. Das beim Unfall verletzte Kleinkind wurde in Begleitung der Mutter durch das Ambulanzteam in ein Spital gebracht.