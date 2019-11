Lastwagen umgekippt

Am Mittwochnachmittag um 15.15 Uhr näherten sich im Bereich Erdbächli zwischen Grächwil und Schüpfen zwei schwere Motorfahrzeuge. Der Fahrer jenes Lastwagens, der von Grächwil in Richtung Schüpfen unterwegs war, fuhr rechts an den Rand, als sich die beiden Fahrzeuge kreuzten.