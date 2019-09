Mr Speaker fordert neue Verfassung für Grossbritannien

«Order, Order» musste er nicht rufen in der Aula der Universität Zürich. Das zahlreiche Publikum – es gab eine Liveübertragung in weitere Hörsäle – verfolgte gebannt, was John Bercow zum Brexit zu sagen hatte. Der inzwischen legendäre Sprecher des britischen Unterhauses hat die von der Regierung Johnson verordneten Zwangsferien für das Parlament in Westminster für eine Reise in die Schweiz genutzt. Auf den Tag genau 73 Jahre nach Winston Churchills berühmte Zürcher Europa-Rede ging es am Donnerstagabend erneut um Europa.