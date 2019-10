Nestlé und Beyond buhlen um McDonald’s

Bei Garstufe «rare» läuft aus dem Burger roter Saft, obwohl er statt aus Fleisch aus pflanzlichen ­Proteinen ist. Das «Blut» liefern Randen oder die Wurzeln der Sojabohne. Um den stark wachsenden Markt für solche veganen Fleischkopien kämpfen in Europa vor allem zwei Firmen. Der Multi Nestlé und das US-Unternehmen Beyond Meat. Während es in den Regalen der Detailhändler Platz für mehrere fleischlose Burger hat, macht andernorts nur einer das Rennen: auf den Menükarten der Fast-Food-Ketten.