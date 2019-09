Super-Flughafen in China nach nur vier Jahren Bauzeit eröffnet

Chinas Präsident Xi Jinping hat vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik den neuen Hauptstadt-Flughafen Daxing International eröffnet.

Das für umgerechnet über 60 Milliarden Franken und in weniger als fünf Jahren umgesetzte Projekt in Peking sei «eine neue starke Quelle für die nationale Entwicklung», sagte Xi am Mittwoch bei der offiziellen Einweihung. Es soll mit seinen vier Pisten zu einem internationalen Drehkreuz und einem der weltweit grössten Flughäfen werden.