Österreich hat einen neuen Liederbuchskandal

Seinem innerparteilichen Aufstieg hat das alles nicht geschadet. Auf Facebook hat Zanger ein Foto gepostet, das ihn umringt vom damaligen Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, einer FPÖ-Mitarbeiterin, Norbert Hofer sowie dem Extremsportler Felix Baumgartner zeigt, der sich für Österreich eine «gemässigte Diktatur» gewünscht hat. Das Foto veröffentlichte Zanger am 15. Mai 2019. Zwei Tage später veröffentlichten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel Teile des Ibiza-Videos. Inzwischen ist Strache alle politischen Posten los und Hofer ist FPÖ-Chef.

Die FPÖ und ihre Gegenmassnahmen



In Österreich wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits zwei weitere Fälle von jeweils unterschiedlichen rechtsextremen Liederbüchern von deutschnationalen Männerbünden publik, die Causa Knittelfeld ist also Nummer drei. Jedes Mal gab es eine gewisse Verbindung zur FPÖ, die sie jeweils abgestritten hat, andere Aspekte wurden bagatellisiert. Ähnlich verhält sich die Partei auch im aktuellen Fall. Von einer «nebulosen Liederbuch-Geschichte», einer «Schmutzkübel-Inszenierung» ist die Rede, gezielt lanciert vor der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, erklärt in einer Pressemitteilung, dass «weder die FPÖ noch ihre Politik damit auch nur irgendwas zu tun haben». Die FPÖ verurteile zitierten Passagen dieses Liederbuches auf das allerschärfste und lehnt deren Inhalte kategorisch ab. Zanger selbst liess in einer eigenen Erklärung wissen: «Lehne jede Form von Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab!»

Wenig später sorgt FPÖ-Stratege Herbert Kickl für ganz andere Schlagzeilen. Er will den Einfluss des Bundespräsidenten auf die Regierungsbildung zurückdrängen, heisst es. Kickl liefert damit eine Nachricht, die andere Nachrichten zudecken kann – zum Beispiel die über das Liederbuch.

Wolfgang Zanger selbst muss wohl nicht fürchten, dass ihn die FPÖ-Oberen fallen lassen. Der Parteifreund habe mit seiner Pressemitteilung alles klargestellt, heisst es aus der FPÖ. Ein parlamentarisches Nischendasein, wie Philippa Strache, die in der letzten Reihe des Plenarsaals ihren Sitz hat, bleibt Zanger also erspart. Denn dafür ist er als Mitglied des FPÖ-Landesparteipräsidiums so kurz vor der Wahl ohnehin zu wichtig.

Auf Fragen der Redaktion Tamedia, wie viele Exemplare des Liederbuches es seines Wissen gibt und ob er selbst Lieder mit den beschriebenen hochproblematischen Passagen jemals gesungen hat, hat Zanger bislang nicht geantwortet.