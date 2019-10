Bahnhof Bern: Die neuen Geleise werden in Betrieb genommen

Die neuen Geleise 49 und 50 in Bahnhof Bern befinden sich in einer Verlängerung des Perrons 9/10. Mit der Perronverlängerung um 385 Meter können während der anstehenden Bauarbeiten andere Gleise ohne Ausdünnung des Fahrplans ausser Betrieb genommen werden, wie die SBB am Dienstagmorgen mitteilen.