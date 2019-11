Pippi Langstrumpf geht auf Schatzsuche

Gemeinsam mit ihren Freunden Tommy und Annika macht sich Pippi auf den Weg, um ihren Vater zu finden. Wie es mit der Geschichte weitergeht, soll hier freilich nicht verraten werden.

Das Piratenmusical «Pippi in Taka-Tuka-Land» von Kindermusicals.ch, basierend auf dem weltbekannten Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren, ist diesen Winter in der Schweiz auf Tour und macht am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr auch in der Aula Schönau in Steffisburg halt.

Für Konzept und Regie zeichnen Brigitt Maag und Matthias Keilich verantwortlich. Abonnentinnen und Abonnenten können Tickets für die Vorführung gewinnen.

Tickets und weitere Informationen gibt es online auf www.kindermusicals.ch.