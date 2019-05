Preisträger, verzweifelt gesucht

Immer wieder erfolgreiche Berner

Wie rätselhaft die Vergaben auch sein mögen. Bern hat eine ziemlich gute Bilanz, was die Musikpreise anbelangt. So haben mit Komponist Heinz Holliger 2015, Singer-Songwriterin Sophie Hunger 2016 und der Geigerin Patricia Kopatchinskaja 2017 gleich drei Bernerinnen und Berner am Grand Prix abgeräumt. Für den Hauptpreis hat es dieses Jahr nicht gereicht. Aber: Björn Meyer, in Schweden aufgewachsen und seit Jahren in Bern lebend, erhält einen der mit 25'000 Franken dotierten Musikpreise des BAK.

Meyer zählt zu den international bekanntesten Musikern der hiesigen Jazzszene und ist auch Kulturpreisträger des Kantons Bern. Der Bassist und Komponist wurde 1965 in Stockholm geboren, lernte in der schwedischen Jugend-Musikschule zunächst Trompete, sang im Knabenchor und spielte Gitarre in lokalen Punkbands, wie auf seiner Website nachzulesen ist.

Mit achtzehn wechselte er zum E-Bass und blieb ihm seither treu. Dieses eigentümliche, nicht populärste aller Instrumente hat ihm nun mitunter zum Preis verholfen, wie die Jury auf Anfrage erklärt. Meyer habe es geschafft, den E-Bass als eigenständiges Instrument neu zu beleben. Vor allem aber habe seine stilistische Vielseitigkeit, mit allerlei Einflüssen, etwa aus dem schwedischen Ethno-Jazz, überzeugt.

Bekannt ist Björn Meyer durch sein langjähriges Wirken mit dem Zürcher Pianisten Nik Bärtsch und dessen Groove-Kollektiv Ronin. Zuletzt war er in Bern während der Jazzwerkstatt im März live zu erleben. Vorläufig muss auf einen Auftritt in der Nähe gewartet werden. Bis Herbst ist kein Konzert in oder um Bern angekündigt. Dafür eines in Hamburg in der Elbphilharmonie Mitte Juni. Auch nicht schlecht. (mbu)