Rache aus Madrid

Sie sollen miteinander reden. Dies forderten zahlreiche Kommentare nach den drastisch harten Urteilen des obersten Gerichts gegen die ehemaligen Mitglieder der katalanischen Regierung. Die Richter in Madrid bestrafen die eigenmächtige Ansetzung einer Abstimmung über die Unabhängigkeit einer Region von Spanien mit Gefängnisstrafen bis zu 13 Jahren. Kurz nach der damaligen Abstimmung hatten die mehrheitlich jungen Demonstrantinnen und Demonstranten in Barcelona und Umgebung weder randaliert noch Eisenbahnen, Strassen und den Flughafen blockiert wie in den vergangenen Tagen. Sie hatten mit ihren Händen zu Tausenden auf- und zugehende Münder in der Luft geformt: Die Politiker sollen miteinander reden.Zum Reden braucht es zwei. Und Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Die fehlt unter den katalanischen Politikern heute rund zur Hälfte, unter den spanischen Politikern zu drei Vierteln. Dabei unterstützten kurz vor dem Gerichtsurteil laut einer Umfrage durch die Zeitung «La Vanguardia» in Katalonien 82 Prozent der Bevölkerung den Dialog, im übrigen Spanien 59 Prozent.