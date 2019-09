Eine Umarmung erklärt die ganze Welt

Als die Gruppe The Residents 1980 ihr «Commercial Album» veröffentlichte, staunte die Musikwelt nicht schlecht: 40 Songs fanden sich auf dem Album, jedes mit nur einer Minute Spieldauer. Die Band war der Meinung, dass die Essenz eines Popsongs bloss sechzig Sekunden dauere, die dann einfach repetiert würden. Das Album hielt in der Folge gar Einzug in die permanente Ausstellung des MoMA in New York.