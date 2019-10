Schweizer App gegen Food-Waste holt Lidl an Bord

850 Franken landen pro Jahr im Abfall

«Wir sammeln jetzt unsere ersten Erfahrungen mit diesem Konzept», sagt Lidl-Sprecherin Corina Milz. Je nach Ausgang der Testphase prüft das Unternehmen, das Angebot auf weitere Filialen in der Schweiz auszuweiten. Die erste Bilanz nach wenigen Tagen fällt positiv aus. Das Angebot werde «sehr rege genutzt», so die Lidl-Sprecherin.

So funktioniert die App: Anwendung aufs Smartphone laden, via Facebook-Konto oder E-Mail registrieren, Essen in der Nähe finden und dann die Portionen beim Anbieter vor Ort abholen. Die Preise pro Paket liegen zwischen knapp 4 bis 10 Franken. Lidl bietet eine Portion für 3.90 Franken an – bei einem Originalwert von 15 Franken.

«Too Good To Go» ist eine Bewegung aus Dänemark, die sich gegen vergeudete Lebensmittel einsetzt. In der Schweiz landen laut Bundesamt für Umwelt jedes Jahr über 2,6 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall. Das sind ungefähr ein Drittel aller hergestellten Lebensmittel – sei es auf den Feldern, im Detailhandel, in der Gastronomie oder zu Hause.

Dies hat Folgen für die Umwelt: Die Herstellung von einem Kilogramm Essen verursacht einen Ausstoss von 2,5 Kilogramm Kohlendioxid. Doch verschwendete Lebensmittel gehen auch ins Geld: Eine Familie gibt im Durchschnitt 850 Franken pro Jahr für Essen aus, das weggeworfen wird.