Frau nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der A5, kurz vor der Schiffländte Tüscherz.

Am Montag, kurz nach 7.30 Uhr, kam es auf der A5 bei Twann-Tüscherz zu einem schweren Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto von Neuenburg her in Richtung Biel unterwegs.

Kurz vor der Schiffländte Tüscherz in Fahrtrichtung Biel gesehen streifte dieses aus noch unklaren Gründen ein Auto, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Unmittelbar danach kollidierte das erstgenannte Auto frontal mit einem Lastwagen, der ebenfalls in Richtung Neuenburg unterwegs war.