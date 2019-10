Sie überragt alle

Normal ist so ein Lärmpegel bei Turnwettkämpfen nicht. Schon als Simone Biles bei dieser Weltmeisterschaft in Stuttgart erstmals in die Halle kam, wurde es laut. Als der Sprecher ihren Namen nannte, musste man nicht auf die Tribünen schauen – man hörte auch so, dass die Teenager den Ton angaben. Dann legte Simone Biles auf der Bodenmatte los, und es war wie bei einem der Beatles-Konzerte in den Sechzigern: Kreischen nach ihrem neuen Doppelsalto mit Dreifachschraube, Kreischen bei jeder gelungenen Landung.