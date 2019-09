J. M. W. Turner malte in Thun

1802 erreichte Turner Thun vom Genfersee herkommend, von Vevey über den Col de Jaman, Château-d’Oex und Saanen. Von Thun führte dann die Reise weiter nach Interlaken, Lauterbrunnen, Grindelwald, Grosse Scheidegg, Meiringen, Brünig und Luzern. Auf seiner Schweizer Reise von 1836 machte Turner in Thun nicht halt. 1841 ging es von Sarnen über den Brünig nach Brienz, dann nach Thun und weiter nach Lausanne und Genf. Auch auf seinen Reisen von 1842 und 1843 kam Turner nicht nach Thun. 1844, auf seiner letzten Schweizer Reise, erreichte er in Basel die Schweiz, von wo er weiterreiste nach Rheinfelden, Schaffhausen, Zürich, Goldau, Brunnen, Luzern, Brünig, Meiringen, Grosse Scheidegg, Grindelwald, Interlaken und Thun. Via Bern und Basel verliess Turner dann die Schweiz.

Thun im Œuvre von Turner

Eingegangen sei nun auf Turners bildnerische Darstellungen von Thun. Turners künstlerisches Gesamt-Vermächtnis ist äusserst umfangreich: rund 100 vollendete und 180 unvollendete Ölbilder und rund 19'000 Zeichnungen und Aquarelle, von welchen allerdings viele wegen zu starker Lichteinwirkung für immer verblasst sind. Was Turners Aquarelle betrifft, darf vor allem festgehalten werden, dass seine Aquarelle mit Thuner Ansichten von äusserst dezenter und diskreter Farbgebung sind. Das ätherisch und atmosphärisch Flüchtige, das der Luft eigen ist, wird dabei perfekt eingefangen.

Ganz anders im Gegensatz dazu präsentieren sich Turners Öl­gemälde des Thunersees, der von Alpen und Voralpen umgeben ist, als Sujet. Hier dominiert das Element des Kraftvoll-Erhabenen und auch des Schrecklich-Gewaltigen: schroffe Bergspitzen, Schrecken einflössende Schneealpen, Naturgewalten, Gewitter mit dunkeln Wolken sind Elemente, die auf Aquarellen Turners kaum zu bemerken sind. Zu nennen sind weiter seine Skizzenbücher, in welchen er Hunderte von Skizzen schuf, von denen einige auch Thun zum Motiv haben, sei es in Schwarzweiss als auch in ­Farbe.

Skizzenbücher

Viele dieser Bücher sind heute in sehr schlechtem Zustand, da sie sich altersbedingt, was das Papier betrifft, teilweise auflösten. Schliesslich ist noch ein sogenanntes Mezzotinto (eine besondere Technik des Kupferstichs) mit dem Titel «Ville de Thoune» zu nennen, das 1807 geschaffen wurde. Dieses Mezzotinto stammt aus dem «Liber Studiorum», einem Werk, das eine Sammlung von 71 Stichen und Radierungen darstellt, welche auf Vorlagen und Skizzen von Turner basieren, aber nicht von ihm selbst, sondern von diversen Graveuren gestochen wurden.