YB-Noten: Klassenbester Ngamaleu

David von Ballmoos: Note 4,5

Bei Widmers Kopfball zum 0:1 noch kaum im Spiel. Bekommt auch in der Folge nicht viel zu tun, bei einem Freistoss in der zweiten Halbzeit bereit.

Saidy Janko: Note 4,0

Über seine Seite läuft zu Beginn wenig, er tut sich schwer, flankt ungenau. Lässt Bua bei dessen Zuspiel auf Zuffi gewähren. Steigert sich nach der Pause und flankt beim 1:1 massgenau.

Frederik Sörensen: Note 4,0

Auch der Däne findet nicht sofort ins Spiel. Schlechtes Timing im Kopfballduell gegen Widmer vor dem 0:1. Bleibt im Duell mit Heisssporn Xhaka cool – und verpasst mit der Riesenchance in der Nachspielzeit das 2:1.

Fabian Lustenberger: Note 4,5

Muss erst gegen Ademi einiges einstecken, lässt sich aber wenig zuschulden kommen. Ist aufmerksam, antizipiert gut, beteiligt sich am Aufbauspiel und blockt Stockers Abschluss vor der Pause.

Jordan Lotomba: Note 4,5

Nervös in der Startphase, mit einem Fehler an der Seitenlinie, wird von Widmer getunnelt. Ist aber der aktivere Aussen­verteidiger, gute Flanke auf Fassnacht zur Chance per Kopf.

Christian Fassnacht: Note 3,5

Vermag sein Potenzial nicht ganz abzurufen. Feiner Aussenristpass auf Assalé vor dessen Strafraumszene mit Alderete. Bringt hinter seinen Kopfball am Ende zu wenig Druck.

Michel Aebischer: Note 4,5

Geht erst im eigenen Strafraum gegen Stocker zu Boden, taucht dann etwas ab. Prüft Omlin per Distanzschuss, gutes Zusammenspiel mit Janko vor dem 1:1.

Vincent Sierro: Note 5,0

Umsichtiger Ballverteiler, über ihn läuft viel, mehr als über Aebischer. Einen groben Fehler in der zweiten Halbzeit bügelt Fassnacht aus, ein Foul am Strafraum führt zu einem gefährlichen FCB-Freistoss.

Nicolas Ngamaleu: Note 5,5

Leichtfüssig unterwegs und oft gefoult, bester Mann der YB-Offensive. Stellt Widmer vor Pro­bleme, legt gut quer auf Hoarau.

Roger Assalé: Note 3,5

Hat Abschlüsse, aber sucht oft lieber das Foul als den Torerfolg. Heikle Szene gegen Alderete, zu wenig für einen Penaltypfiff. Muss dann mit muskulären Problemen raus.

Guillaume Hoarau: Note 3,0

Bleibt unter den Erwartungen, hat einen tollen Drehschuss, einen Kopfball und viel Klein-klein-Zuspiele zu verzeichnen.

Jean-Pierre Nsame: Note 5,0

45. für Assalé. Sofort gefährlich. Wuchtig und präzis beim Tor. Gianluca Gaudino: ohne Note

75. für Hoarau.

Ulisses Garcia: ohne Note

87. für Ngamaleu.

Noten: 6,0 = herausragend; 5,0 = gut; 4,0 = solid; 3,0 = ungenügend; 2,0 = schlecht; 1,0 = sehr schlecht