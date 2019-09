Vom Bundesplatz zum Mond

Als am 21. Juli 1969 Edwin «Buzz» Aldrin als zweiter Mann aus der Mondlandefähre stieg, entrollte er das Berner Sonnenwindsegel und steckte es in den Boden des Mondes – noch vor der US-Flagge. 50 Jahre später wird die Mondlandung in Bern besonders gefeiert, nun auch im Rahmen des Rendez-vous Bundesplatz. Wie die Veranstalter mitteilen, behandelt das Lichtspiel die frühen Weltall-Visionen der Menschheit, die Vorbereitungen der Astronauten bis hin zum berühmten ersten Schritt – und der glücklichen Heimkehr.