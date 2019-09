«Es war eine sehr gute Zeit!»

Beim Interviewtermin zeigt Siewsan Loh Frei Dankeskarten von Restaurantgästen vor, die sie erhalten hat. «Siewsan, für mich bist du Gold wert», schreibt eine Kundin. Oder: «Für eine freundliche Frau, die immer wie eine Blume blüht», steht auf einem Gutschein für eine Rose.

Freundlichkeit – das ist Programm bei Siewsan Loh Frei. «Ich habe sehr selten schlechte Laune», lacht sie. Und: «Ich sehe immer die positiven Seiten des Lebens.» Ihr Rezept: «Ich arbeite mit viel Herzblut, und von den Gästen kommt viel zurück.»

Aufgewachsen in Malaysia, lernt sie 1984 bei der Arbeit in einem Hotel ihren Mann – einen Schweizer, der in der Gastronomie arbeitet – kennen. Zwei Jahre später wird geheiratet, in Hongkong.

Zusammen arbeitet das Ehepaar in Hotels in Australien, und nach der Geburt eines Sohnes entscheidet man, in der Schweiz sesshaft zu werden: «Wegen der guten Schulen», sagt Siewsan Loh Frei dazu. In Thun führen die Eheleute das Restaurant Rex samt der legendären Scotish Bar, und eine Tochter komplettiert die Familie.

Im März 1999 dann der Wechsel ans Plätzli. «Die 20 Jahre waren eine sehr gute Zeit», stellt Siewsan Loh Frei fest. Nie sei sie zu spät zur Arbeit gekommen, von allen Stammgästen habe sie die kulinarischen Vorlieben gekannt. Aber jetzt ist Schluss mit der Arbeit, denn sie wurde soeben pensioniert.

Einerseits denke sie mit Wehmut an die vielen schönen Begegnungen mit Gästen zurück, andererseits freue sie sich auf die Freizeit. «Die ich unter anderem mit Ausflügen in der schönen Schweiz geniessen will», sagt Siewsan Loh Frei. Und lacht.