Markwalder: «Wir wollen eine Auswahl bieten»

Die Bürgerlichen wollen ihren Wählern für den zweiten Ständeratswahlgang am 17. November eine Auswahl bieten. Das sagte am Dienstagmittag FDP-Ständeratskandidatin Christa Markwalder.

Markwalder begründete den Entscheid für ein bürgerliches Zweierticket mit Werner Salzmann (SVP) und ihr, dass es nur fair sei, den Wählenden eine wirkliche Auswahl zu bieten.

Das Zweierticket kann gemäss Markwalder auch ein Chance sein für jene Wählenden, die vom Erfolg der Grünen am Sonntag etwas überrascht worden seien und nun vielleicht nicht auch noch eine rot-grüne Standesvertretung haben wollten.

Und schliesslich sei mit ihr als Kandidatin auch die Stimme der Wirtschaft vertreten. Dass Beatrice Simon (BDP) auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang und auf ein Nationalratsmandat verzichtet, begrüsste Markwalder. Bei einem allfälligen Wechsel von Simon aufs Bundesparkett wären im Kanton Bern Nachwahlen in die Regierung notwendig geworden und das hätte viel Bewegung in die Sache gebracht.