In seiner Rede an der traditionellen Albisgüetli-Tagung blickt alt Bundesrat Christoph Blocher auf die vergangenen Nationalratswahlen zurück. Er nimmt besonders die Grünen und Linken ins Visier und stellt fest, dass sie andere Berufe ausüben und bei ihnen andere Themen im Vordergrund stehen, als er sich das von früher her gewohnt war.